Flavio Briatore, dice tre parole e scoppia il caos | “Non credo…” : non riesce a rifarsi una vita (Di martedì 16 agosto 2022) Flavio Briatore interviene per chiarire una clamorosa bomba di gossip ma rischia di generare una nuova polemica: cosa sta succedendo L’imprenditore Flavio Briatore (Foto ANSA)Estate bollente e ricca di gossip per Elisabetta Gregoraci ed a quanto pare per lo stesso Flavio Briatore. La nota conduttrice è infatti finita al centro di una clamorosa voce circa una nuova possibile frequentazione con Giulio Fratini, imprenditore fiorentino che in passato ha avuto anche una turbolenta storia con la conduttrice Roberta Morise. La Gregoraci e Fratini si sarebbero conosciuti nel corso di un evento al Twinga di Forte dei Marmi ovvero il locale di proprietà proprio di Briatore. L’ex marito della nota showgirl a tal proposito è intervenuto per fare chiarezza proprio su questa ... Leggi su specialmag (Di martedì 16 agosto 2022)interviene per chiarire una clamorosa bomba di gossip ma rischia di generare una nuova polemica: cosa sta succedendo L’imprenditore(Foto ANSA)Estate bollente e ricca di gossip per Elisabetta Gregoraci ed a quanto pare per lo stesso. La nota conduttrice è infatti finita al centro di una clamorosa voce circa una nuova possibile frequentazione con Giulio Fratini, imprenditore fiorentino che in passato ha avuto anche una turbolenta storia con la conduttrice Roberta Morise. La Gregoraci e Fratini si sarebbero conosciuti nel corso di un evento al Twinga di Forte dei Marmi ovvero il locale di proprietà proprio di. L’ex marito della nota showgirl a tal proposito è intervenuto per fare chiarezza proprio su questa ...

infoitcultura : Elisabetta Gregoraci ha un nuovo amore? Le dchiarazioni di Flavio Briatore - infoitcultura : Flavio Briatore rompe il silenzio: 'Non credo proprio', la frase sulla Gregoraci - cjmimun : Gideon Mungaro, l'ex manager del resort in Kenya 'Lion In The Sun', di proprieta' di Flavio Briatore e ubicato a Ma… - EnigmaGrop : Come in #Piemonte si sia partiti con uomini come #PieroAngela o il Generale Dalla chiesa e si sia finiti con Fl… - ThomasCLT1 : Dopo aver incontrato un Jim Belushi bambino, oggi a distanza di un mese ho visto un Flavio Briatore indiano. Sono felicissimo cazzo. -