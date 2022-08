DAZN | AgCom e Serie A chiedono chiarimenti sui disservizi Governo convoca le parti

(Di martedì 16 agosto 2022) Tutti al tavolo delper risolvere il nodo. L'avvio ferragostano dellaA è stato arroventato dalle proteste degli utenti e dalla polemica rilanciata da diversi politici per i «gravi» della piattaforma streaming che detiene i diritti in esclusiva del campionato. Una domenicata tra qualche difficoltà, crashata in serata per i due posticipi, e tornata alla normalità ieri, quando i tifosi abbonati alla Ott hanno potuto...

sportface2016 : +++#Dazn, interviene l'#AGCOM: 'Fornire chiarimenti urgenti e provvedere celermente a erogare i rimborsi agli utent… - sportface2016 : +++Valentina #Vezzali: 'Dopo il grave e inaccettabile disagio causato agli utenti da #DAZN sto predisponendo un tav… - sportface2016 : +++#Dazn fuori uso, il Partito Democratico ha inoltrato una segnalazione urgente ad #AGCOM per accertare eventuali… - paoloangeloRF : Dazn dice sì agli indennizzi Agcom: sconto del 25% sull’abbonamento - Il Sole 24 ORE @sole24ore - GennaroSerra : Ahahahah, ecco la prova provata dell'inutilità del Codacons! -

Presso gli uffici del sottosegretario, Vezzali valuterà la situazione con i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo economico, dell', della Lega di serie A e diNonostante tutto, la Lega di Serie A ha confermato i diritti a, ora ci sono esposti all'da parte nostra. Diversi esponenti politici hanno usato parole forti per il disservizio che c'è ...Tutti al tavolo del Governo per risolvere il nodo Dazn. L'avvio ferragostano della serie A è stato arroventato dalle proteste degli ...In un Paese dove le cose funzionano per bene, l'AgCom sarebbe già intervenuta per revocare e riassegnare la concessione dei diritti TV". Clicca qui per commentare l'articolo e interagire con la ...