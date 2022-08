Calciomercato Juventus | cosa potrebbe accadere in settimana

(Di martedì 16 agosto 2022) Un esordio convincente, con la netta affermazione per 3-0 sul Sassuolo, che non deve però far dimenticare quelli che sono gli attuali "vuoti" nell'organico. La, dopo la vittoria nella prima giornata del nuovo campionato...

DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Il @PSG_inside apre al prestito di #Paredes - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #JUVENTUS, IL #PSG APRE AL PRESTITO PER #PAREDES: SI TRATTA SU CONDIZIONI E CIFRE DEL RISCATTO… - GiovaAlbanese : #Depay e #Paredes più vicini alla #Juventus senza alzare i costi ?? - Antonin30880485 : RT @GiovaAlbanese: #Depay e #Paredes più vicini alla #Juventus senza alzare i costi ?? - MinoM91279590 : RT @GiovaAlbanese: #Depay e #Paredes più vicini alla #Juventus senza alzare i costi ?? -

...delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato di quest'operazione e del fatto che Raspadori non venisse schierato dal primo minuto prima della gara con laNAPOLI NEWS/ ...Memphis Depay è un obiettivo del mercato della, e i colloqui con il Barcellona sono risultati estremamente positivi Memphis Depay è nella lista dei desideri della, e come appreso da Sky Sport i colloqui tra i bianconeri e il Barcellona hanno avuto esito positivo. Il giocatore, infatti, sta per svincolarsi dal Barça, dopodichè ...Il giornalista sportivo Giovanni Capuano ha aggiunto che non sorprende il fatto che tutti si stiano rifiutando nell'acquistarlo ...Come racconta Calciomercato.com, nonostante la concorrenza la Juventus è convinta di avere gli argomenti giusti per convincere Depay a scegliere Torino.