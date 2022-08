Cala il petrolio ma s’impennano gas | carbone | elettricità E questo inverno…

Leggi su formiche

(Di martedì 16 agosto 2022) Nei giorni scorsi, Cina e Stati Uniti hanno pubblicato una serie di dati economici tutt’altro che rosei (diversi analisti ci hanno visto i presupposti per una recessione). I numeri stanno riverberando sui prezzi del; la domanda era già diminuita a causa dell’inflazione, a sua volta dovuta in gran parte all’invasione russa dell’Ucraina. Si prevede che continui a scendere parallelamente al rallentamento delle economie, al netto di un’offerta in aumento. I futures dell’indice statunitense West Texas Intermediate sono in ribasso; martedì gravitavano poco sotto gli 89 dollari al barile. Negli Usa i prezzi alla pompa sono tornati sotto i 4 dollari per gallone per la prima volta dall’inizio dell’invasione, una fascia più che accettabile dopo le impennate oltre i 5 dollari degli scorsi mesi. Intanto i futures dell’indice europeo Brent hanno sfiorato i minimi ...