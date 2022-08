giulyleclerc : RT @Gazzetta_it: #Berrettini e il tabù cemento: la 'malattia invisibile' che mette a rischio le #Finals - Gazzetta_it : #Berrettini e il tabù cemento: la 'malattia invisibile' che mette a rischio le #Finals - zazoomblog : ATP Montreal salta la sfida tra Berrettini e Sinner: il derby resta un tabù - #Montreal #salta #sfida #Berrettini… - zazoomblog : ATP Montreal salta la sfida tra Berrettini e Sinner: il derby resta un tabù - #Montreal #salta #sfida #Berrettini -

La Gazzetta dello Sport

Si era fatto notare per la prima volta al mondo sul cemento, Matteo, in quei magici Us Open 2019, quando la sua corsa si era fermata solo in semifinale e soltanto da Rafael Nadal. Ecco, quella superficie, che l'aveva reso celebre, adesso gli sta ...TUTTI PAZZI PER SERENAVEDE LE FINALS: I TORNEI VERSO LONDRA IN DIRETTA SU SKY Serena ... Serena dà l'appuntamento per interrompere ilal 2020. Ecco la carrellata delle sue vittorie ... Berrettini e il tabù cemento: motivi e rischi nella corsa alle Finals