Atletica: Tamberi, 'in maglia azzurra provo sensazioni speciali, in finale me la gioco' (Di martedì 16 agosto 2022) Monaco, 16 ago. - (Adnkronos) - “Devo dire che l'obiettivo era sprecare meno energie visto il periodo da cui vengo. Ho sbagliato un salto a 2.21 ma poco importa, la pedana è buona, il pubblico è fantastico, sono fiducioso". Queste le parole di Gianmarco Tamberi dopo aver conquistato la finale nel salto in alto ai campionati europei di Monaco di Baviera. "Ogni volta che metto la maglia azzurra provo sensazioni speciali, come se potessi fare cose che durante la stagione non riesco a fare. La sensazione è quella degli avvenimenti importanti, ora sta a me giocarmela“, conclude il campione olimpico di Tokyo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Monaco, 16 ago. - (Adnkronos) - “Devo dire che l'obiettivo era sprecare meno energie visto il periodo da cui vengo. Ho sbagliato un salto a 2.21 ma poco importa, la pedana è buona, il pubblico è fantastico, sono fiducioso". Queste le parole di Gianmarcodopo aver conquistato lanel salto in alto ai campionati europei di Monaco di Baviera. "Ogni volta che metto la, come se potessi fare cose che durante la stagione non riesco a fare. La sensazione è quella degli avvenimenti importanti, ora sta a me giocarmela“, conclude il campione olimpico di Tokyo.

SkyTG24 : Europei di atletica 2022, oggi è il giorno di Jacobs e Tamberi: programma e orari - Eurosport_IT : E ANDIAMO GIMBO! ???? Tamberi torna a vincere a due settimane dalla positività al Covid! L'azzurro ha avuto la megl… - laulallina : RT @Eurosport_IT: Non prendete impegni per stasera! #Atletica | #Munich2022 | #Jacobs | #Tamberi - News24_it : Europei di atletica 2022, dove vedere le gare e i risultati di oggi 16 agosto: Tamberi e Jacobs in finale - Corrier… - TV7Benevento : Atletica: Tamberi, 'in maglia azzurra provo sensazioni speciali, in finale me la gioco' - -