Atletica, Sara Fantini: “Volevo qualificarmi con un solo lancio, alla fine ce l’ho fatta e sono contenta” (Di martedì 16 agosto 2022) Sara Fantini non tradisce le aspettative della vigilia e supera al primo colpo le qualificazioni del lancio del martello ai Campionati Europei di Atletica leggera 2022, in corso di svolgimento a Monaco di Baviera (in Germania) fino a domenica 21 agosto. La 24enne nativa di Fidenza ha lanciato 73.40 metri al primo tentativo, 90 centimetri in più rispetto alla misura richiesta per la qualificazione diretta all’atto conclusivo della rassegna continentale in programma domani sera alle ore 21.00. “Oggi era una gara a sé. Io sono venuta qua convinta, consapevole e determinata, con la consapevolezza che 72.50 metri non sono uno scherzo e che vanno fatti in tre lanci. sono arrivata molto determinata ma allo stesso tempo tranquilla, perché sapevo benissimo che ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022)non tradisce le aspettative della vigilia e supera al primo colpo le qualificazioni deldel martello ai Campionati Europei dileggera 2022, in corso di svolgimento a Monaco di Baviera (in Germania) fino a domenica 21 agosto. La 24enne nativa di Fidenza ha lanciato 73.40 metri al primo tentativo, 90 centimetri in più rispettomisura richiesta per la qualificazione diretta all’atto conclusivo della rassegna continentale in programma domani sera alle ore 21.00. “Oggi era una gara a sé. Iovenuta qua convinta, consapevole e determinata, con la consapevolezza che 72.50 metri nonuno scherzo e che vanno fatti in tre lanci.arrivata molto determinata ma allo stesso tempo tranquilla, perché sapevo benissimo che ...

