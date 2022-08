WWE | Vicino il ritorno del Bruiserweight? Butch in contatto con Triple H

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 15 agosto 2022) Pete Dunne è stata una delle superstar più rinomate della storia di NXT UK, campione per oltre 600 giorni al fianco dei sodali Tyler Bate e Trent Seven. Poi, una volta passato nel main roster a Smackdown, Vince McMahon ha pensato di cambiare il suo personaggio (associandolo a Ridge Holland e Sheamus) e il suo nome in “”. Secondo quanto riportano i media americani, in questi giorni c’è stato un incontro tra il wrestler britannico eH per ripristinare il vecchio nome e il personaggio del. Qualche ora fa, lo stesso atleta ha postato una immagine che potrebbe rappresentare un indizio. La foto postata dapic.twitter.com/zB8prbTrBS— Pete ‘’ Dunne (@PeteDunneYxB) August 15, 2022