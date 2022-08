Ucraina | 150mila profughi hanno chiesto protezione in Italia | Kiev | Colpita base dei mercenari russi del gruppo Wagner

MediasetTgcom24 : Viminale: 150mila cittadini ucraini hanno chiesto protezione #ravenna #presidente #zaporizhzhia #ucraina #ucraino - Kalmha : RT @Radio1Rai: ??#Ucraina Colpito dalle forze di Kiev il quartier generale dei mercenari russi del battaglione Wagner a Popasna, nel Donbass… - Radio1Rai : ??#Ucraina Colpito dalle forze di Kiev il quartier generale dei mercenari russi del battaglione Wagner a Popasna, ne… - globalistIT : - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Viminale: 150mila cittadini ucraini hanno chiesto protezione #ravenna #presidente #zaporizhzhia #ucraina #ucraino htt… -

Globalist.it

Ventiduemila attacchi su obiettivi civili dal 24 febbraio. Il Papa, al termine dell'Angelus dell'Assunta, torna a invocare la ...I flussi di rifugiati dall'verso l'Italia, sono stimati in circapersone che da febbraio a oggi hanno varcato i nostri confini per cercare rifugio. I dati del Viminale, raccontano una realtà drammatica. Secondo ... Ucraina, sono 150mila i rifugiati nel nostro paese dall’inizio della guerra La guerra in Ucraina è giunta al 173esimo giorno. In Italia 150mila cittadini ucraini hanno chiesto protezione mentre, sul fronte militare, l'artiglieria di Kiev avrebbe centrato il quartier generale ...Il dossier del Viminale, evidenzia anche un boom delle richieste di asilo di cittadini ucraini, 2.653 negli ultimi 12 mesi, a fronte di poche centinaia lo scorso anno. A oltre mille persone è stata ri ...