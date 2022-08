"Ti avrei fatto lo sgambetto...": Conte ancora contro Tuchel. Ecco cosa è successo (Di lunedì 15 agosto 2022) Il tecnico leccese torna sulla lite a fine gara con una storia su Instagram che mostra Tuchel esultare alle sue spalle, corredato da emoji di risate Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 agosto 2022) Il tecnico leccese torna sulla lite a fine gara con una storia su Instagram che mostra Tuchel esultare alle sue spalle, corredato da emoji di risate

repubblica : Addio a Piero Angela, chi è Margherita Pastore la compagna di una vita. 'Senza di lei non avrei fatto nulla' [di Va… - juventusfc : Bremer: « Ho parlato con Chiellini, mi ha detto che avrei potuto prendere il suo numero, perciò ho fatto quanto mi… - borghi_claudio : @Resist_316 @eurallergico @MCombo72 @todorov_denis @matteosalvinimi Fatti mille errori, se il partito qualche volta… - salfasanop : RT @andreacantelmo8: #Berlusconi: 'Il governo Draghi ha fatto un buon lavoro che io avrei preferito continuasse fino alla scadenza naturale… - StefanoBartal1 : @berlusconi A persone come la Bocassini ed altri dovresti fare un monumento in oro massiccio e sotto scriverci 'Com… -