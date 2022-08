Sassuolo, Carnevali: “Il calciomercato deve concludersi prima che inizi il campionato” (Di lunedì 15 agosto 2022) L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è intervenuto ai microfoni di DAZN alla vigilia del match contro la Juventus: “E’ importante dare continuità ai giovani ragazzi che hanno fatto bene da noi negli ultimi anni. Raspadori? Un grande professionista. Si comporta in modo esemplare e si è sempre allenato perfettamente. Non deve essere facile per un classe 2000 avere a che fare con tante voci di mercato. Il calciomercato deve terminare prima dell’inizio del campionato, altrimenti è difficile progettare, specialmente per una squadra come la nostra“. Carnevali ha poi aggiunto: “Berardi? E’ il giocatore più forte che abbiamo. Ha ricevuto tante offerte, sia dall’Italia che all’estero, ma la nostra intenzione è quella di ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022) L’amministratore delegato del, Giovanni, è intervenuto ai microfoni di DAZN alla vigilia del match contro la Juventus: “E’ importante dare continuità ai giovani ragazzi che hanno fatto bene da noi negli ultimi anni. Raspadori? Un grande professionista. Si comporta in modo esemplare e si è sempre allenato perfettamente. Nonessere facile per un classe 2000 avere a che fare con tante voci di mercato. Ilterminaredell’o del, altrimenti è difficile progettare, specialmente per una squadra come la nostra“.ha poi aggiunto: “Berardi? E’ il giocatore più forte che abbiamo. Ha ricevuto tante offerte, sia dall’Italia che all’estero, ma la nostra intenzione è quella di ...

DiMarzio : #Calciomercato | @SassuoloUS, l’ad #Carnevali ha commentato la trattativa con il @sscnapoli per Giacomo #Raspadori - sportface2016 : #Sassuolo, #Carnevali: “Il calciomercato deve concludersi prima che inizi il campionato” - TuttoMercatoWeb : Sassuolo, Carnevali: 'Trattativa in corso per Raspadori. Berardi? Vogliamo rinnovare' - emamarro : RT @TMacJoy: Sono uno juventino semplice: voglio vedere la nostra squadra asfaltare malissimo il Sassuolo: per Berardi e Di Marzio, per que… - junews24com : Carnevali a Dazn LIVE: le dichiarazioni pre Juve Sassuolo - -