(Di lunedì 15 agosto 2022) Il film lasciandosi alle spalle Thor: Love and Thunder e Il Castello Errante di Howl.diladei film con i miglioridel, lasciandosi alle spalle Thor: Love and Thunder e Il castello Errante di Howl. L'incasso totale delcontinua a non essere particolarmente positivo, non superando quota 1.172.217 euro, nonostante un aumento del 19% rispetto al fine settimana precedente. Nella giornata di domenica 14 agosto 2022 gli italiani non sembrano aver scelto le sale cinematografiche per trascorrere qualche ora di relax: l'incasso totale è stato pari a 302.638 euro, con una diminuzione di ben il -52.87% rispetto al 2019, l'ultima annata prima della pandemia. Al suo …

Non è un film complicato, ma è uno di quei titoli che, così come i precedenti diPeele , regalano un'esperienza di visione completa dopo averlo visto almeno due volte.: La trama ...Più di Scappa - Get Out e persino più di Noi ,diPeele è un titolo che sa essere al contempo avvincente e in parte ermetico, almeno per chi non vuole guardare oltre il testo evidente. Rispetto al recente passato, l'autore americano ...Il film Nope di Jordan Peele guida la classifica degli incassi del weekend lasciandosi alle spalle Thor: Love and Thunder e Il Castello Errante di Howl. Nope di Jordan Peele guida la classifica dei fi ...Non è un film complicato, ma Nope potrebbe richiedere un approfondimento per capire i vari strati di lettura che la storia contiene.