Napoli a valanga, i complimenti di De Laurentiis: 'Prestazione meravigliosa' (Di lunedì 15 agosto 2022) È Napoli show a Verona nella prima di campionato. La squadra di Spalletti spazza via l'Hellas per 5 - 2, con altrettanti marcatori diversi e lampi di calcio ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 15 agosto 2022) Èshow a Verona nella prima di campionato. La squadra di Spalletti spazza via l'Hellas per 5 - 2, con altrettanti marcatori diversi e lampi di calcio ...

GioFrezzetti : #Napoli a valanga sul #Verona: come si evinceva già dal ritiro, bene in avanti qualcosa da rivedere dietro.… - Luxgraph : Il Borussia Dortmund a valanga sul Friburgo: Grifo va ko - Gigi67896318 : RT @dariodigennaro: Basterebbe dire che ha vinto due scudetti con #Verona e #Napoli per far capire quanto era forte #Garella Con il suo sti… - Alessan22483363 : RT @dariodigennaro: Basterebbe dire che ha vinto due scudetti con #Verona e #Napoli per far capire quanto era forte #Garella Con il suo sti… - dariodigennaro : Basterebbe dire che ha vinto due scudetti con #Verona e #Napoli per far capire quanto era forte #Garella Con il suo… -