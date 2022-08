L’uomo che spacca una sedia sulla schiena della cameriera perché non gradisce il menù (Di lunedì 15 agosto 2022) Non gradisce il menù e picchia la cameriera. Incredibile ma vero quanto accaduto a Padova il 13 agosto scorso, quando un avventore 55enne del “Caffè Veneto”, un noto bar del centro città in via Martiri della Libertà, si è accomodato nel locale per pranzare. A quel punto, spiega il titolare dell’esercizio commerciale, la cameriera si sarebbe avvicinata al cliente per informarlo che alcuni piatti presenti in lista non erano in realtà disponibili, dato che si trattava delle ultime ore di servizio prima della chiusura estiva. Una notizia, questa, che di certo deve averlo fatto innervosire molto. Non gradisce il menù e aggredisce la cameriera: cosa è successo La reazione del cliente, infatti, è stata piuttosto inaspettata. ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Nonile picchia la. Incredibile ma vero quanto accaduto a Padova il 13 agosto scorso, quando un avventore 55enne del “Caffè Veneto”, un noto bar del centro città in via MartiriLibertà, si è accomodato nel locale per pranzare. A quel punto, spiega il titolare dell’esercizio commerciale, lasi sarebbe avvicinata al cliente per informarlo che alcuni piatti presenti in lista non erano in realtà disponibili, dato che si trattava delle ultime ore di servizio primachiusura estiva. Una notizia, questa, che di certo deve averlo fatto innervosire molto. Nonile aggredisce la: cosa è successo La reazione del cliente, infatti, è stata piuttosto inaspettata. ...

