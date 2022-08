LIVE Juve-Sassuolo 0-0: Muldur rischia il rigore e poi esce in barella. Dentro Toljan (Di lunedì 15 agosto 2022) E' la Juventus a chiudere il primo turno della Serie A 2022-23. A Torino arriva il Sassuolo di Dionisi, che, orfano di Scamacca e con Raspadori... Leggi su calciomercato (Di lunedì 15 agosto 2022) E' lantus a chiudere il primo turno della Serie A 2022-23. A Torino arriva ildi Dionisi, che, orfano di Scamacca e con Raspadori...

arxnfn : RT @11GameFreak: Juventus vs Sassuolo Live Stream Guarda Juve vs Sassuolo in diretta streaming Follow @11GameFreak Retweet ?? Like ?? #Fo… - 11GameFreak : Juventus vs Sassuolo Live Stream Guarda Juve vs Sassuolo in diretta streaming Follow @11GameFreak Retweet ?? Like… - ilbianconerocom : Juve-Sassuolo, LA MOVIOLA LIVE: Muldur stende Alex Sandro in area, il VAR non interviene - bathmubasher7 : Juve vs Sassuolo Live Streaming - zazoomblog : Risultati classifica Serie A LIVE: Ferragosto con Napoli e Juve a chiudere il turno - #Risultati #classifica… -