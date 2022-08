Grazie a Plus ognuno può diventare stilista di se stesso (Di lunedì 15 agosto 2022) Plus è un progetto di personalizzazione messo a disposizione del mondo della moda, che si distingue per l’attenzione ai dettagli, l’utilizzo di materiali di alta qualità e grande innovazione tecnica. Nata nel 2020, da un’idea di Ibrahim Fadi, che oggi veste il ruolo di ceo, Plus è parte di Seriplanet, la prima azienda a utilizzare la stampa digitale e serigrafica su prodotti di pelle assemblati come calzature e borse. A quali bisogni vuole dare risposta Plus? Plus risponde all'esigenza di avere un prodotto personalizzabile ed esclusivo in brevissimo tempo e totalmente Made in Italy. La scelta del nome è stata molto importante. Cosa significa “Plus”? Dare un nome a un progetto è il primo passo per definirlo. Il nome definisce chi, o meglio, cosa siamo. "Plus" significa "qualcosa in più ... Leggi su panorama (Di lunedì 15 agosto 2022)è un progetto di personalizzazione messo a disposizione del mondo della moda, che si distingue per l’attenzione ai dettagli, l’utilizzo di materiali di alta qualità e grande innovazione tecnica. Nata nel 2020, da un’idea di Ibrahim Fadi, che oggi veste il ruolo di ceo,è parte di Seriplanet, la prima azienda a utilizzare la stampa digitale e serigrafica su prodotti di pelle assemblati come calzature e borse. A quali bisogni vuole dare rispostarisponde all'esigenza di avere un prodotto personalizzabile ed esclusivo in brevissimo tempo e totalmente Made in Italy. La scelta del nome è stata molto importante. Cosa significa “”? Dare un nome a un progetto è il primo passo per definirlo. Il nome definisce chi, o meglio, cosa siamo. "" significa "qualcosa in più ...

