"Ferragosto con te". Ilary Blasi dimentica così Francesco Totti, lo scatto dal suo posto del cuore (Di lunedì 15 agosto 2022) Ilary Blasi e Francesco Totti, in attesa di scoprire i dettagli della separazione lei continua a farsi vedere sui social. Una lunga estate quella della conduttrice. Dapprima è andata in Africa e ha soggiornato in un lussuoso resort in Tanzania. Ha comunque fatto sapere sempre cosa stava facendo poiché sui social ha postato foto e video della vacanza. Poi al rientro in Italia, si è diretta a Sabaudia nella villa che fino all'anno scorso ha condiviso con l'ex marito Francesco Totti e i figli. Negli ultimi giorni ha cercato refrigerio in montagna, alla ricerca di pace e tranquillità. La separazione della popolare conduttrice dall'ex giocatore della Roma continua a far discutere. Ma se fino a poco tempo fa le indiscrezioni davano per certa la causa della rottura nella storia di ...

