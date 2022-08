Benevento | la personalità non si allena e il calendario non è di aiuto

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– Il fuoco cova sotto la cenere. E’ evidente. E’ bastata la prima amarezza stagionale per far saltare i nervi al nuovo (vecchio). Se la Coppa Italia era solo un banco di prova, il ko in campionato contro un Cosenza battagliero e poco altro ha avuto l’effetto di una mazzata. Una botta inaspettata per una squadra ridimensionata, ma non propriamente consapevole di essere così indietro e in ritardo sulla tabella di marcia. Una situazione che ha diversi colpevoli, perché non tutto si può giustificare con una condizione da affinare e con i nuovi da inserire. Ieri sera in campo c’erano dieci undicesimi della vecchia stagione, con il solo Karic a fare da “guastatore“. Giocatori che avrebbero dovuto assimilare da tempo idee e richieste del loro tecnico e che, invece, sono durati mezz’ora, incapaci poi di trovare un ...