Usa, si lancia con l'auto in fiamme contro un cancello di Capitol Hill: spara e si uccide (Di domenica 14 agosto 2022) L'uomo ha iniziato a sparare e poi si è suicidato. Non sembra, al momento, che ci sia stato uno scambio a fuoco con gli agenti

