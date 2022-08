Spezia-Empoli 1-0, Nzola: “Felice per il gol, la squadra ha giocato bene” (Di domenica 14 agosto 2022) M’bala Nzola, autore del gol che ha deciso Spezia-Empoli, match valido per la prima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Gol? Sono Felice, ma non è una gioia solo mia bensì di tutto il gruppo. Sono contento di aver segnato, ma anche per la vittoria. La squadra ha giocato molto bene“. Di poche parole l’attaccante della squadra di Gotti, che ha fatto parlare in campo regalando tre punti importanti ai liguri. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 agosto 2022) M’bala, autore del gol che ha deciso, match valido per la prima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Gol? Sono, ma non è una gioia solo mia bensì di tutto il gruppo. Sono contento di aver segnato, ma anche per la vittoria. Lahamolto“. Di poche parole l’attaccante delladi Gotti, che ha fatto parlare in campo regalando tre punti importanti ai liguri. SportFace.

