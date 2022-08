Migliaia di laureati cercasi dopo la riforma della giustizia tributaria (Di domenica 14 agosto 2022) Nel Parlamento che continua a riunirsi nonostante la caduta del governo di Mario Draghi (con il premier e il Consiglio dei ministri che continuano a lavorare per il mero disbrigo degli affari correnti), c’è spazio anche per l’approvazione di una nuova legge che avrà ripercussioni notevoli sulla vita di Migliaia di italiani. In particolare, si vedono coinvolti coloro che nel corso del tempo hanno avuto a che fare con l’Agenzia delle entrate. Infatti è arrivato nelle ultime ore il via libera di deputati e senatori alla riforma della giustizia tributaria, un provvedimento che si lega strettamente all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Una nuova conformazione giuridica di cui il nostro Paese ha preso l’impegno di dotarsi per ricevere la totalità dei fondi previsti dall’accordo siglato ... Leggi su quifinanza (Di domenica 14 agosto 2022) Nel Parlamento che continua a riunirsi nonostante la caduta del governo di Mario Draghi (con il premier e il Consiglio dei ministri che continuano a lavorare per il mero disbrigo degli affari correnti), c’è spazio anche per l’approvazione di una nuova legge che avrà ripercussioni notevoli sulla vita didi italiani. In particolare, si vedono coinvolti coloro che nel corso del tempo hanno avuto a che fare con l’Agenzia delle entrate. Infatti è arrivato nelle ultime ore il via libera di deputati e senatori alla, un provvedimento che si lega strettamente all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Una nuova conformazione giuridica di cui il nostro Paese ha preso l’impegno di dotarsi per ricevere la totalità dei fondi previsti dall’accordo siglato ...

