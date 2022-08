Manchester United Rabiot, proseguono i contatti: le ultime (Di domenica 14 agosto 2022) Il Manchester United continua a lavorare per Rabiot, al momento ci sarebbero due ostacoli per la fumata bianca Il Manchester United continua a lavorare per Rabiot, al momento ci sarebbero due ostacoli per la fumata bianca. Il primo è la richiesta da 10 milioni di ingaggio del giocatore. Il secondo è mettere al centro del progetto il calciatore nonostante non si giochi la Champions League. Dopo ferragosto potrebbero ripartire i contatti tra le parti. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 agosto 2022) Ilcontinua a lavorare per, al momento ci sarebbero due ostacoli per la fumata bianca Ilcontinua a lavorare per, al momento ci sarebbero due ostacoli per la fumata bianca. Il primo è la richiesta da 10 milioni di ingaggio del giocatore. Il secondo è mettere al centro del progetto il calciatore nonostante non si giochi la Champions League. Dopo ferragosto potrebbero ripartire itra le parti. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

