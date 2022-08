Lazio, Sarri: «Bene l’atteggiamento, soddisfatto non solo dei tre punti» (Di domenica 14 agosto 2022) Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Lazio-Bologna: ecco le dichiarazioni del tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Lazio-Bologna ai microfoni di Dazn. ATTEGGIAMENTO – «Mi è piaciuto l’atteggiamento dei ragazzi, perché sembra una partita stregata. Siamo bravi a restarci dentro e a raddrizzarla. Non era semplice per come si era messa e per le alte temperature. Sono soddisfatto per diversi fattori». LUIS ALBERTO – «Oggi l’ho visto Bene. Ha fatto un lavoro non adatto alle sue caratteristiche, perché doveva tenere la posizione davanti alla difesa. Ci ha messo abnegazione e sono soddisfatto». CONTINUA A LEGGERE SU LazioNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 agosto 2022) Maurizioha parlato nel post partita di-Bologna: ecco le dichiarazioni del tecnico dei biancocelesti Maurizioha parlato nel post partita di-Bologna ai microfoni di Dazn. ATTEGGIAMENTO – «Mi è piaciutodei ragazzi, perché sembra una partita stregata. Siamo bravi a restarci dentro e a raddrizzarla. Non era semplice per come si era messa e per le alte temperature. Sonoper diversi fattori». LUIS ALBERTO – «Oggi l’ho visto. Ha fatto un lavoro non adatto alle sue caratteristiche, perché doveva tenere la posizione davanti alla difesa. Ci ha messo abnegazione e sono». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

