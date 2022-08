Il generale Haftar condannato per crimini di guerra (Di domenica 14 agosto 2022) Il generale libico Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica noto in Italia per aver sequestrato per 108 giorni i 18 pescatori di Mazara del Vallo, è stato giudicato responsabile di crimini di guerra e crimini contro l’umanità durante la seconda guerra civile libica del 2019-2020. La sentenza è stata emessa in contumacia da un tribunale InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 14 agosto 2022) Illibico Khalifa, l’uomo forte della Cirenaica noto in Italia per aver sequestrato per 108 giorni i 18 pescatori di Mazara del Vallo, è stato giudicato responsabile didicontro l’umanità durante la secondacivile libica del 2019-2020. La sentenza è stata emessa in contumacia da un tribunale InsideOver.

