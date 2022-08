Ginnastica: Europei, per Asia D'Amato argento al volteggio e infortunio (Di domenica 14 agosto 2022) Monaco di Baviera, 14 ago. -(Adnkronos) - Gioia e dolore per Asia D'Amato agli Europei di Ginnastica artistica di Monaco di Baviera. La 19enne azzurra vince la medaglia d'argento al volteggio ma si infortuna. D'Amato, già vincitrice di due ori nel concorso generale e nella gara a squadre, esegue uno splendido doppio avvitamento (14.100), ma sul secondo salto accusa un forte dolore in fase di atterraggio. Dopo il saluto alla giuria e ricevuto il punteggio (13.333), si è stretta la caviglia destra e si è accasciata sul materassino. Sul podio al suo posto è salito il direttore tecnico Enrico Casella che la segue fin da bambina all'Accademia Internazionale di Brescia. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Monaco di Baviera, 14 ago. -(Adnkronos) - Gioia e dolore perD'aglidiartistica di Monaco di Baviera. La 19enne azzurra vince la medaglia d'alma si infortuna. D', già vincitrice di due ori nel concorso generale e nella gara a squadre, esegue uno splendido doppio avvitamento (14.100), ma sul secondo salto accusa un forte dolore in fase di atterraggio. Dopo il saluto alla giuria e ricevuto il punteggio (13.333), si è stretta la caviglia destra e si è accasciata sul materassino. Sul podio al suo posto è salito il direttore tecnico Enrico Casella che la segue fin da bambina all'Accademia Internazionale di Brescia.

