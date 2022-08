Elezioni, Cappato presenta il simbolo del suo movimento e si appella a Draghi: “Intervenga per aprire alle firme online per le liste” (Di domenica 14 agosto 2022) Una marcia pacifica per chiedere a Draghi di rendere valide le firme online per la presentazione delle liste per le prossime Elezioni del 25 settembre, è quanto ha organizzato Marco Cappato. Una passeggiata conclusasi al Viminale dove è stato consegnato il logo di Referendum e Democrazia. “La nostra lista è un grido di allarme rispetto alla democrazia che il nostro Paese ha negato ai cittadini – ha dichiarato Cappato -. La lista inizierà da oggi a raccogliere le firme online, considerato che si può fare già per il referendum”. Per chi volesse sostenere il movimento lo può fare firmando sul sito www.listareferendumedemocrazia.it. “Siamo già arrivati a circa 800 sostenitori – ha esordito Marco Perduca -. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Una marcia pacifica per chiedere adi rendere valide leper lazione delleper le prossimedel 25 settembre, è quanto ha organizzato Marco. Una passeggiata conclusasi al Viminale dove è stato consegnato il logo di Referendum e Democrazia. “La nostra lista è un grido di allarme rispetto alla democrazia che il nostro Paese ha negato ai cittadini – ha dichiarato-. La lista inizierà da oggi a raccogliere le, considerato che si può fare già per il referendum”. Per chi volesse sostenere illo può fare firmando sul sito www.listareferendumedemocrazia.it. “Siamo già arrivati a circa 800 sostenitori – ha esordito Marco Perduca -. ...

