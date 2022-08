Dazn comunica ufficialmente: «Alcuni utenti stanno riscontrando problemi» (Di domenica 14 agosto 2022) Dal 12 agosto, giorno in cui è iniziato il campionato di Serie B, gli utenti di Dazn si sono riversati sui social network per segnalare Alcuni problemi. Nella giornata di ieri, 13 agosto, le segnalazioni si sono ripetute anche per le prime partite di Serie A: in quella circostanza, Dazn si era limitata a offrire assistenza agli utenti singolarmente, imputando probabilmente il problema a malfunzionamenti non legati alla sua infrastruttura. Il 14 agosto, però, il Dazn down è stato abbastanza evidente e diffuso sul territorio nazionale. Per questo l’OTT, a secondo tempo inoltrato dei match delle 18.30, ha diffuso una comunicazione ufficiale attraverso i propri social network. LEGGI ANCHE > La risposta di Dazn a chi ha riscontrato ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 14 agosto 2022) Dal 12 agosto, giorno in cui è iniziato il campionato di Serie B, glidisi sono riversati sui social network per segnalare. Nella giornata di ieri, 13 agosto, le segnalazioni si sono ripetute anche per le prime partite di Serie A: in quella circostanza,si era limitata a offrire assistenza aglisingolarmente, imputando probabilmente il problema a malfunzionamenti non legati alla sua infrastruttura. Il 14 agosto, però, ildown è stato abbastanza evidente e diffuso sul territorio nazionale. Per questo l’OTT, a secondo tempo inoltrato dei match delle 18.30, ha diffuso unazione ufficiale attraverso i propri social network. LEGGI ANCHE > La risposta dia chi ha riscontrato ...

Lazio Bologna, Dazn si scusa per i problemi tecnici: il comunicato Dopo la montagna di critiche ricevute per i problemi tecnici riscontrati in Lazio-Bologna, DAZN ha emesso un comunicato sui propri social chiedendo scusa ai clienti. COMUNICATO – «Alcuni utenti stanno ... Lazio - Bologna, utenti infuriati con DAZN: arriva la risposta della piattaforma AGGIORNAMENTO ORE 20:05 - A fronte di quanto fatto presente dagli utenti, DAZN è intervenuta tramite il proprio account Instagram.