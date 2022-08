Affare Raspadori: Napoli pronto a fare un passo avanti, la situazione (Di domenica 14 agosto 2022) Giacomo Raspadori è un obiettivo ormai conclamato del Napoli che procede con la trattativa con il Sassuolo per trovare l’accordo giusto che soddisfi entrambi i club. Ad oggi la distanza è di due milioni tra la domanda e l’offerta, ma la società neroverde sembra non voler fare passi verso il Napoli, rifiutando di scendere al di sotto dei 35 milioni di euro per la cessione del calciatore italiano. FOTO: Getty Images, Raspadori Raspadori al Napoli: la scelta del club L’edizione odierna del Corriere dello Sport sostiene che, di contro, il Napoli sia propenso ad alzare la proposta per portare in maglia azzurra il giovane attaccante. Il club di Aurelio De Laurentiis, secondo quanto riportato dal quotidiano, potrebbe salire da 33 a 35 milioni, anche ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 14 agosto 2022) Giacomoè un obiettivo ormai conclamato delche procede con la trattativa con il Sassuolo per trovare l’accordo giusto che soddisfi entrambi i club. Ad oggi la distanza è di due milioni tra la domanda e l’offerta, ma la società neroverde sembra non volerpassi verso il, rifiutando di scendere al di sotto dei 35 milioni di euro per la cessione del calciatore italiano. FOTO: Getty Images,al: la scelta del club L’edizione odierna del Corriere dello Sport sostiene che, di contro, ilsia propenso ad alzare la proposta per portare in maglia azzurra il giovane attaccante. Il club di Aurelio De Laurentiis, secondo quanto riportato dal quotidiano, potrebbe salire da 33 a 35 milioni, anche ...

