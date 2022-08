Raffaella Carrà, l’omaggio di Sky è spettacolare (VIDEO) (Di sabato 13 agosto 2022) Un altro omaggio meritato e assoluto per l’indimenticabile Raffaella Carrà, che sarà ricordata anche dall’emittente satellitare È passato poco più di un anno dalla notizia della tragica ed inaspettata scomparsa di Raffaella Carrà. Ma il mondo dello spettacolo e della musica non possono certo dimenticare l’enorme apporto artistico di Raffa al nostro paese. La cantante, L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 13 agosto 2022) Un altro omaggio meritato e assoluto per l’indimenticabile, che sarà ricordata anche dall’emittente satellitare È passato poco più di un anno dalla notizia della tragica ed inaspettata scomparsa di. Ma il mondo dello spettacolo e della musica non possono certo dimenticare l’enorme apporto artistico di Raffa al nostro paese. La cantante, L'articolo proviene da Inews24.it.

mathmaisonao3 : gino strada raffaella carrà ora pure piero angela stiamo davvero vivendo un incubo, ci lasciano tutti i grandi lmao - artvhazza : spero seriamente che la rai, anzi, la televisione in generale farà un elogio degno a piero angela non come hanno fatto con raffaella carrà - njhoranvs : Piero Angela e Raffaella Carrà per me dovevano essere gli ultimi a morire e invece nell'arco di un anno li abbiamo persi entrambi - LuMorningstarX : Prima Raffaella Carrà e ora Piero Angela, ho il cuore a pezzi. Li consideravo eterni ?? - prinxesschia : RT @M0nsterYay_: Piero Angela e Raffaella Carrà nella mia testa immortali -