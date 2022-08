Maltempo | Coldiretti | si aggravano i danni nelle campagne dopo siccità

BitontoLiveIt : Maltempo, Coldiretti Puglia: eventi estremi aumentati di 12 volte - LouiseCrown_ : RT @AnsaSardegna: Maltempo: grandine distrugge serre nel sud Sardegna. Allarme Coldiretti, ora ennesima conta dei danni #ANSA - CuoreEconomico : Grandine, e bombe d'acqua, dopo la siccità, ancora. La stima di Coldiretti è impietosa @coldiretti - caterinacorda1 : RT @SardiniaPost: #Sardegna ? #Maltempo, la conta dei danni nelle campagne: serre distrutte, colture di verdure e vigne devastate. Coldiret… - Agricolae1 : #Maltempo: @coldiretti, eventi estremi aumentati di 12 volte -

... in campagna e in montagna o per fare una semplice gita magari con il tradizionale picnic, nonostante la preoccupazione per il. È quanto emerge da una indagine/Ixè divulgata in ...: daldanni all'80% dei raccolti. Il boom del turismo mette in salvo il Pil dell'estate CULTURA Malata di Cancro da oltre 30 anni Muore Olivia Newton John la stella di Grease SPORT ...Roma, 13 ago. Il maltempo con bombe d'acqua, nubifragi, grandinate e precipitazioni violente si è abbattuto a macchia di leopardo su città e campagne distruggen ...Un italiano su due (50%) ha deciso di trascorrere Ferragosto fuori casa mettendosi in viaggio per raggiungere parenti o amici, andare in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per fare una sempl ...