LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: Vece e Guazzini bronzo! Moro e Plebani in corsa per bronzo e oro (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.29 MEDAGLIA DI bronzo PER VITTORIA Guazzini! Ha dato 2.710 a Josie Knight: è stata una locomotiva infermabile l’azzurra! 18.28 Siamo oltre i 2000 metri e il vantaggio cresce a quasi tre secondi! Non c’è storia! 18.27 Al chilometro e mezzo è oltre i due secondi il margine di Vittoria Guazzini! E’ una locomotiva l’azzurra! 18.26 Grande partenza per Guazzini che ha un secondo di vantaggio ai 600 metri. 18.24 Fra pochi istanti l’Italia andrà a caccia di un altro bronzo con Vittoria Guazzini che nell’inseguimento individuale affronta la britannica Josie Knight. 18.21 ORO PER EMMA HINZE! DI UN’ALTRA CATEGORIA! 32.668 ad una media di oltre 55 km/h. Argento per Starikova e grandissimo bronzo per ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.29 MEDAGLIA DIPER VITTORIA! Ha dato 2.710 a Josie Knight: è stata una locomotiva infermabile l’azzurra! 18.28 Siamo oltre i 2000 metri e il vantaggio cresce a quasi tre secondi! Non c’è storia! 18.27 Al chilometro e mezzo è oltre i due secondi il margine di Vittoria! E’ una locomotiva l’azzurra! 18.26 Grande partenza perche ha un secondo di vantaggio ai 600 metri. 18.24 Fra pochi istanti l’Italia andrà a caccia di un altrocon Vittoriache nell’inseguimento individuale affronta la britannica Josie Knight. 18.21 ORO PER EMMA HINZE! DI UN’ALTRA CATEGORIA! 32.668 ad una media di oltre 55 km/h. Argento per Starikova e grandissimoper ...

zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: fuori Bianchi nello sprint fra poco Vece nel time trial! -… - zazoomblog : LIVE Triathlon Europei 2022 in DIRETTA: 12 in fuga nella parte di ciclismo Azzano è nel gruppo di testa! Gli altri… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: Plebani momentaneamente in testa all’inseguimento. Vittoria Guazzin… - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog 13 agosto in DIRETTA: primo oro dal canottaggio! Bene Vece nel ciclismo su pista -… - infoitsport : LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: si parte con la sprint al maschile -