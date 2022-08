Giugliano: auto ariete manda a fuoco lo Chalet del Centro (Di sabato 13 agosto 2022) Giugliano. Una terribile notizia questa mattina ha svegliato la città di Giugliano. Un incendio è divampato nello Chalet del Centro di piazza Gramsci dopo che nell’ingresso ci è finita un’auto. Giugliano, incendio nella notte allo Chalet del Centro: le fiamme distruggono il bar Non è ancora chiara la dinamica dei fatti. Ma tutto è accaduto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 13 agosto 2022). Una terribile notizia questa mattina ha svegliato la città di. Un incendio è divampato nellodeldi piazza Gramsci dopo che nell’ingresso ci è finita un’, incendio nella notte allodel: le fiamme distruggono il bar Non è ancora chiara la dinamica dei fatti. Ma tutto è accaduto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

NapoliToday : #Cronaca Auto contro l'entrata di un noto bar: maxi incendio nel cuore della città - ParliamoDiNews : Alluvione in Calabria, le auto trascinate dall`acqua rischiano di finire in mare #Giugliano #Marano #Villaricca… - ParliamoDiNews : Marano: finisce in ospedale per un posto auto, parla Veronica #Giugliano #Marano #Villaricca #Mugnano #Melito… -