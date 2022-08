Gerry Scotti straziato dal dolore per la perdita: “Non ho potuto fare niente per loro” (Di sabato 13 agosto 2022) Gerry Scotti ha di recente fatto una rivelazione scioccante e molto commovente su un evento traumatico vissuto in prima persona qualche anno fa. Ecco cosa ha raccontato. Il noto e amatissimo conduttore tv Gerry Scotti ha sorpreso tutti i suoi fan con una rivelazione davvero dolorosa sul suo passato. Ospite nel salotto di Fedez a L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 13 agosto 2022)ha di recente fatto una rivelazione scioccante e molto commovente su un evento traumatico vissuto in prima persona qualche anno fa. Ecco cosa ha raccontato. Il noto e amatissimo conduttore tvha sorpreso tutti i suoi fan con una rivelazione davvero dosa sul suo passato. Ospite nel salotto di Fedez a L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Paoloo92 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 va in onda la riproposizione de #LoShowDeiRecord condotto da @Gerry_Scotti - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 va in onda la riproposizione de #LoShowDeiRecord condotto da @Gerry_Scotti… - alssscl : RT @jovinco82: Piero lo stesso giorno di Gerry Scotti ???????????? ?? - Memix1968 : @jovinco82 Gerry scotti? - serioustony_ : RT @jovinco82: Piero lo stesso giorno di Gerry Scotti ???????????? ?? -