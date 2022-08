Polveriera Molenbeek

Leggi su panorama

(Di venerdì 12 agosto 2022) A Bruxelles, vicino alle istituzioni europee, c’è un’area che è ormai fuori controllo dove prosperano traffici criminali. E dove una realtà chiusa, dopo essere stata rifugio per feroci terroristi, alimenta l’integralismo religioso., piccolo quartiere operaio poco fuori dal centro storico di Bruxelles e a due passi dal Palazzo di Giustizia. Qui, negli ultimi mesi, bande di narcotrafficanti locali controllate da albanesi e marocchini combattono nelle strade, imbarazzando i vertici della città-sede dell’Unione europea e l’intera classe politica belga. Ogni giorno si assiste impotenti a sparatorie, aggressioni all’arma bianca, spaccio e risse. Mentre di notte le auto parcheggiate vengono date alle fiamme e i raid tra clan rivali si moltiplicano in un clima da «guerrieri della notte». Tanto che, alla data in cui scriviamo, si è svolta a...