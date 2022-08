Per Olivia Newton-John funerale di stato in Australia (Di venerdì 12 agosto 2022) La famiglia dell’attrice e cantante Australiana Olivia Newton-John ha acconsentito a un funerale di stato in Australia, scrive la CNN. L’annuncio è arrivato su Twitter dal primo ministro Australiano Dan Andrews, il quale afferma che il funerale sarà più simile a un concerto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 agosto 2022) La famiglia dell’attrice e cantantenaha acconsentito a undiin, scrive la CNN. L’annuncio è arrivato su Twitter dal primo ministrono Dan Andrews, il quale afferma che ilsarà più simile a un concerto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

