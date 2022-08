Monteforte Irpino, il sindaco Giordano fa il punto della situazione (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMonteforte Irpino (AV) – “Anche la giornata odierna è stata molto intensa dal punto di vista degli interventi di messa in sicurezza di strade, abitazioni e valloni. Nelle prossime ore, potenzieremo gli interventi di espurgo del sistema fognario cittadino, duramente provato dalle alluvioni di queste ore”. Così con il sindaco di Monteforte Irpino, Costantino Giordano. “Ma, parallelamente a questo duro e impervio lavoro che sta coinvolgendo la maggior parte dei mezzi di soccorso e degli uomini, abbiamo effettuato una serie di ispezioni e controlli in alcuni punti critici della montagna, dove si sono verificate le frane e gli smottamenti che hanno generato il fiume di fango e detriti che ha poi travolto il nostro paese. In ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(AV) – “Anche la giornata odierna è stata molto intensa daldi vista degli interventi di messa in sicurezza di strade, abitazioni e valloni. Nelle prossime ore, potenzieremo gli interventi di espurgo del sistema fognario cittadino, duramente provato dalle alluvioni di queste ore”. Così con ildi, Costantino. “Ma, parallelamente a questo duro e impervio lavoro che sta coinvolgendo la maggior parte dei mezzi di soccorso e degli uomini, abbiamo effettuato una serie di ispezioni e controlli in alcuni punti criticimontagna, dove si sono verificate le frane e gli smottamenti che hanno generato il fiume di fango e detriti che ha poi travolto il nostro paese. In ...

