(Di venerdì 12 agosto 2022) di Umberto De Giovannangeli Anche se non rispetta la grammatica giornalistica, per una volta partiamo dalla fine. Vi ricordate la famosa scena di Aprile ,la in cui il protagonista (Nanni Moretti),...

dì una cosa di sinistra". E se proprio non ce la fai "di una cosa". Enrico, dì una cosa di ... e se vai al Governo da fare, è abolire lo sciagurato Memorandum Italia -. Ora ripristinando ...Come unqualsiasi. Anche lei pensa che solo baciando la pantofola di Biden si potrà entrare a ... come ministro, in quel governo Berlusconi che sostenne la guerra involuta soprattutto ... Libia, Letta dì qualcosa di sinistra: stracciamo quel Memorandum della vergogna Dal 10 al 16 luglio 2022, 193 migranti sono stati sbarcati sulle coste libiche". Lo scrive su Twitter l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Libia, dall'inizio dell'anno sono stati ...La leader di Fratelli d'Italia ha evocato una fake news del 2017 per giustificare la promessa di applicare un blocco navale sulle coste del Nord Africa ...