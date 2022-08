Lecce-Inter, Baroni in conferenza stampa: “La squadra sta bene ed è pronta a dare tutto” (Di venerdì 12 agosto 2022) Marco Baroni in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Inter, match della prima giornata della Serie A 22/23 Giornata di vigilia per il Lecce di Marco Baroni che domani ospiterà l’Inter al Via Del Mare nel match della prima giornata della Serie A 2022/2023. L’allenatore dei giallorossi ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue parole. Come sta la squadra? Che Inter si aspetta e chi sarà il capitano?La fascia (di capitano, ndr) non è una cosa che scegliamo a caso, parlerò con il diretto Interessato e domani vedrete chi sarà. La squadra sta bene, stiamo affrontando una partita ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 12 agosto 2022) Marcoinalla vigilia di, match della prima giornata della Serie A 22/23 Giornata di vigilia per ildi Marcoche domani ospiterà l’al Via Del Mare nel match della prima giornata della Serie A 2022/2023. L’allenatore dei giallorossi ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consuetapre-partita. Ecco le sue parole. Come sta la? Chesi aspetta e chi sarà il capitano?La fascia (di capitano, ndr) non è una cosa che scegliamo a caso, parlerò con il direttoessato e domani vedrete chi sarà. Lasta, stiamo affrontando una partita ...

MCriscitiello : L’attaccante del Lecce, Colombo, parla in esclusiva a Sportitalia in vista dell’esordio con l’Inter. “Non verranno… - news24_inter : #Inzaghi: «Per #Lecce-#Inter domani un giocatore sarà assente» - ssimon1900 : @GMalacrinis @81Thailand Io direi Roma Napoli Inter Juventus Milan Fiorentina Atalanta Sassuolo Verona Bologna Tor… - mikey_wheels : Mikey’s Serie A 2022/2023 predictions: ?? Inter 2. Juve 3. Roma 4. Milan 5. Napoli 6. Fiorentina 7. Lazio Relega… - MessaggeroSport : Serie A al via domani, le partite: il Milan ospita l'Udinese, l'Inter va a Lecce. Il programma della prima giornata -