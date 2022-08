Europei nuoto Roma 2022, il 16enne Galossi in finale negli 800: “Ora voglio andare a Trigoria” (Di venerdì 12 agosto 2022) “Ho accusato un po’ la stanchezza, dopo la finale con la staffetta di giovedì sera. E’ andata comunque benissimo: non ho forzato troppo nella prima parte di gara e poi ho accelerato nella seconda. Domani sarà una finale esaltante”. Parola di Lorenzo Galossi, 16 anni, ieri con l’argento al collo nella 4×200 agli Europei di Roma. Oggi nelle batterie della seconda giornata ha nuotato il quarto tempo in 7’49”08 alle spalle di un certo Paltrinieri negli 800. La finale è in tasca e c’è una promessa speciale da mantenere: “Con il mio allenatore Minotti ci siamo detti che se mi fossi qualificato in una finale, mi avrebbe portato a Trigoria. Quindi ecco, spero di andarci presto”, racconta in zona mista il nuovo enfant prodige del ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) “Ho accusato un po’ la stanchezza, dopo lacon la staffetta di giovedì sera. E’ andata comunque benissimo: non ho forzato troppo nella prima parte di gara e poi ho accelerato nella seconda. Domani sarà unaesaltante”. Parola di Lorenzo, 16 anni, ieri con l’argento al collo nella 4×200 aglidi. Oggi nelle batterie della seconda giornata ha nuotato il quarto tempo in 7’49”08 alle spalle di un certo Paltrinieri800. Laè in tasca e c’è una promessa speciale da mantenere: “Con il mio allenatore Minotti ci siamo detti che se mi fossi qualificato in una, mi avrebbe portato a. Quindi ecco, spero di andarci presto”, racconta in zona mista il nuovo enfant prodige del ...

