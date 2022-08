Elezioni, analisi YouTrend: l’alleanza Calenda-Renzi ininfluente negli uninominali, in alcuni collegi fa salire il vantaggio del centrodestra (Di venerdì 12 agosto 2022) l’alleanza di centro tra Azione e Italia Viva potrebbe non cambiare di molto i risultati elettorali nei collegi uninominali. Anzi, potrebbe spostare gli equilibri ancora più a vantaggio del centrodestra. È quanto emerge dalla rilevazione realizzata da YouTrend, in collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co., la prima che tiene conto dell’accordo tra Matteo Renzi e Carlo Calenda. Secondo lo studio, alla Camera sono 14 i collegi dove oggi il vantaggio del centrodestra sul centrosinistra è inferiore alla percentuale di cui sono accreditate Azione e Iv: sono concentrati soprattutto nelle grandi città (Roma, Milano, Torino e Genova) e in Toscana. In questi collegi, la spaccatura fra il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022)di centro tra Azione e Italia Viva potrebbe non cambiare di molto i risultati elettorali nei. Anzi, potrebbe spostare gli equilibri ancora più adel. È quanto emerge dalla rilevazione realizzata da, in collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co., la prima che tiene conto dell’accordo tra Matteoe Carlo. Secondo lo studio, alla Camera sono 14 idove oggi ildelsul centrosinistra è inferiore alla percentuale di cui sono accreditate Azione e Iv: sono concentrati soprattutto nelle grandi città (Roma, Milano, Torino e Genova) e in Toscana. In questi, la spaccatura fra il ...

