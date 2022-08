Borsa: Milano positiva (+0,4%), sprint Nexi e Banco Bpm (Di venerdì 12 agosto 2022) Appare positiva Piazza Affari dopo un avvio in lieve rialzo. Risale lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, che si porta a 206,4 punti, con il rendimento annuo italiano in crescita di 6,8 punti ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 12 agosto 2022) ApparePiazza Affari dopo un avvio in lieve rialzo. Risale lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, che si porta a 206,4 punti, con il rendimento annuo italiano in crescita di 6,8 punti ...

ansa_economia : Borsa: Milano regina d'Europa (+0,69%), balzo Tim e Tenaris. Spread scende a 204,4 punti, ma rendimento Btp sale so… - ansa_economia : Borsa: Milano chiude in rialzo, +0,69%. Indice Ftse Mib a quota 22.858 punti #ANSA - ansa_economia : Borsa: Europa tiene nel finale, Milano è la migliore (+0,7%). Spread risale a 206 punti, rendimento italiano torna… - ansa_economia : Borsa: Europa contrastata, bene Wall Street, Milano +0,7%. Spread risale sopra i 205 punti, greggio sopra i 90 doll… - ansa_economia : Borsa: Europa in ordine sparso, bene futures, Milano +0,7%. Spread in calo sotto i 205 punti, balzo TotalEnergies,g… -