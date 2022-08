Ben Affleck “era fuori di testa” durante la luna di miele con Jennifer Lopez. Ecco cosa è successo (Di venerdì 12 agosto 2022) In genere la luna di miele è uno dei ricordi più belli che due sposi si portano dietro dopo essersi sposati. Chissà se anche per Ben Affleck sarà così. A quanto pare infatti l’attore, che recentemente ha sposato Jennifer Lopez, ha dovuto fare i conti con la presenza a dir poco invadente dei paparazzi, che hanno letteralmente assediato la coppia in cerca di scatti golosi. Una fonte ha riferito a Page Six: “È abituato ai riflettori, ma la luna di miele con Jen è stata uno tsunami. Era fuori di testa a Parigi, ad un livello stile Principessa Diana“. Vanno decisamente meglio le cose negli Stati Uniti. Ben Affleck ha messo in vendita la sua villa da 30 milioni ed è ormai pronto a trasferirsi con la cantante in una reggia da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) In genere ladiè uno dei ricordi più belli che due sposi si portano dietro dopo essersi sposati. Chissà se anche per Bensarà così. A quanto pare infatti l’attore, che recentemente ha sposato, ha dovuto fare i conti con la presenza a dir poco invadente dei paparazzi, che hanno letteralmente assediato la coppia in cerca di scatti golosi. Una fonte ha riferito a Page Six: “È abituato ai riflettori, ma ladicon Jen è stata uno tsunami. Eradia Parigi, ad un livello stile Principessa Diana“. Vanno decisamente meglio le cose negli Stati Uniti. Benha messo in vendita la sua villa da 30 milioni ed è ormai pronto a trasferirsi con la cantante in una reggia da ...

