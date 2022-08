APOTEOSI COLOSSALE! Nicolò Martinenghi oro | Federico Poggio argento | doppietta epica | Italia padrona d’Europa nei 100 rana!

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 agosto 2022)è il dominatore assoluto dei 100 rana, il padrone incontrastato di questa distanza nella stagione in corso, l’Imperatore totale che vince tutto in maniera impetuosa e autoritaria. Il 23enne ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei, festeggiando di fronte al pubblico del Foro Italico di Roma dopo che un mesetto fa si era laureato Campione del Mondo a Budapest. Curiosamente ha trionfato con lo stesso tempo siglato nella capitale ungherese, ovvero il 58.26 che rappresenta il record nazionale., bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è transitato in seconda posizione a metà gara con un ritardo di nove centesimi dal tedesco Lucas Matzerath (passaggio in 30.78) e poi ha messo il turbo nella vasca di ritorno, sciorinando tutta la sua classe perentoria e sfoggiando un talento cristallino ...