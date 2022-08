Al Viminale il deposito dei simboli | l’ottavo è quello di Mastella | “Sono in fila dal 1976”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUna democrazia vive anche di riti. Particolarmente atteso, in Italia, èlegato al “dei contrassegni”, appuntamento che solitamente precede di qualche settimana la presentazione di liste e candidati. Nel giorno dei, però, trovano spazio storie e racconti che con la contesa elettorale c’entrano poco o nulla. Nel 2018, per dare qualche numero, agli uffici delne furono presentati 103 (cinque anni prima se ne contarono addirittura 215): la stragrande maggioranza di essi non prese parte alle elezioni. Così sarà anche quest’anno. Così sarà sicuramente per il “Sacro Romano Impero cattolico e pacifista”, il terzo contrassegno depositato questa mattina. Ne detiene i diritti Mirella Cece che da trent’anni non manca un’elezione, senza mai parteciparvi. “Siamo ...