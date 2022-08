Un altro dolore per la regina Elisabetta: è morta una delle sue più care amiche (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo il marito Filippo, Lady Farnham e la duchessa di Grafton, Elisabetta II si trova a piangere la scomparsa di un'altra figura fondamentale nella sua vita: è morta a 97 anni Lady Myra Butter, amica della sovrana fin dall'infanzia Leggi su vanityfair (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo il marito Filippo, Lady Farnham e la duchessa di Grafton,II si trova a piangere la scomparsa di un'altra figura fondamentale nella sua vita: èa 97 anni Lady Myra Butter, amica della sovrana fin dall'infanzia

kikiejiji : RT @MusinoRoberta: Odino merita di vivere..e Caterina non merita un altro dolore..aiutiamoli per favore!!!!!!!! - martiorsetto : RT @ladradifiorii: non riuscire a fotografare bene la luna perché la qualità del telefono fa cagare è un altro tipo di dolore - Mariang68677283 : RT @MusinoRoberta: Odino merita di vivere..e Caterina non merita un altro dolore..aiutiamoli per favore!!!!!!!! - MusinoRoberta : Odino merita di vivere..e Caterina non merita un altro dolore..aiutiamoli per favore!!!!!!!! - gjscco : RT @SfortunatoAl: Certe persone riescono ad empatizzare con gli altri molto bene. Ma un conto è l'empatia un altro è conoscere il dolore. N… -