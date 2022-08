Tumore al cervello rimosso a ragazzino 12 anni a Bari | durante l' intervento è rimasto sveglio | vigile e rispondeva alle domande

bi_loriana : RT @corrmezzogiorno: #Bari Bari, rimosso tumore al cervello a un 12enne rimasto sveglio - enricofrasca3 : RT @corrmezzogiorno: #Bari Bari, rimosso tumore al cervello a un 12enne rimasto sveglio - polibari2020 : RT @corrmezzogiorno: #Bari Bari, rimosso tumore al cervello a un 12enne rimasto sveglio - polibari2020 : RT @Borderline_24: Intervento di Neurochirurgia con paziente sveglio, rimosso al #Policlinico di #Bari #Tumore al cervello ad un 12enne ht… - corrmezzogiorno : #Bari Bari, rimosso tumore al cervello a un 12enne rimasto sveglio -

Un intervento di asportazione di un tumore al cervello un adolescente che per tutto il tempo dell'operazione è rimasto sveglio. È successo al Policlinico di Bari dove è stato rimosso un tumore della grandezza di una pallina da ping pong. Il delicato intervento è stato eseguito dall'equipe del professor Francesco Signorelli.