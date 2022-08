LIVE Nuoto artistico, Europei 2022 in DIRETTA: azzurre in testa nel tecnico a squadre (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.33: Prestazione di qualità della squadra ucraina, vedremo se riusciranno a superare le azzurre 15.30: E’ il momento decisivo! L’Ucraina in acqua per cercare di insidiare le azzurre. Toccante la storia della squadra ucraina che proprio in Italia ha preparato i due grandi appuntamenti della stagione. 15.28: Dopo una lunga attesa arriva il punteggio di Israele che è di 82.9956 (25.0000, 25.3000, 32.6956). Le israeliane si inseriscono al terzo posto 15.23: E’ il momento di Israele con una esibizione sul remix di Cuba dei Gibson Brothers 15.21: Resiste il primo posto delle azzurre! La Grecia si inserisce al secondo posto con 87.1274 (26.5000, 26.4000, 34.2274) 15.17: E’ il momento della Grecia nella piscina del Pietrangeli: primo assalto alle ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.33: Prestazione di qualità della squadra ucraina, vedremo se riusciranno a superare le15.30: E’ il momento decisivo! L’Ucraina in acqua per cercare di insidiare le. Toccante la storia della squadra ucraina che proprio in Italia ha preparato i due grandi appuntamenti della stagione. 15.28: Dopo una lunga attesa arriva il punteggio di Israele che è di 82.9956 (25.0000, 25.3000, 32.6956). Le israeliane si inseriscono al terzo posto 15.23: E’ il momento di Israele con una esibizione sul remix di Cuba dei Gibson Brothers 15.21: Resiste il primo posto delle! La Grecia si inserisce al secondo posto con 87.1274 (26.5000, 26.4000, 34.2274) 15.17: E’ il momento della Grecia nella piscina del Pietrangeli: primo assalto alle ...

IlBlogdiAndy : RT @RaiNews: In corso la prima finale del sincro team tech. Otto le nazioni iscritte, l'Italia scenderà in vasca per seconda. Le azzurre pr… - zazoomblog : LIVE – Nuoto artistico Europei Roma 2022: gare giovedì 11 agosto in DIRETTA - #Nuoto #artistico #Europei #2022: - tfabiani2 : RT @RaiNews: In corso la prima finale del sincro team tech. Otto le nazioni iscritte, l'Italia scenderà in vasca per seconda. Le azzurre pr… - RaiNews : In corso la prima finale del sincro team tech. Otto le nazioni iscritte, l'Italia scenderà in vasca per seconda. Le… - sportface2016 : Segui il LIVE della finale del tecnico a squadre di nuoto artistico | #Italia a caccia di una medaglia… -