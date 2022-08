Juve, Pellegrini in prestito all’Eintracht Francoforte (Di giovedì 11 agosto 2022) Luca Pellegrini saluta la Juve, il terzino vola in Germania in prestito all’Eintracht Francoforte, da cui ha appena preso Kostic La tratta che va da Torino a Francoforte non si ferma. Dopo l’arrivo di Kostic in giornata per vestire il bianconero, un calciatore della Juve potrebbe fare il percorso inverso. Si tratta di Luca Pellegrini che, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, dovrebbe passare all’Eintracht Francoforte. La formula sarebbe quella del prestito. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Lucasaluta la, il terzino vola in Germania in, da cui ha appena preso Kostic La tratta che va da Torino anon si ferma. Dopo l’arrivo di Kostic in giornata per vestire il bianconero, un calciatore dellapotrebbe fare il percorso inverso. Si tratta di Lucache, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, dovrebbe passare. La formula sarebbe quella del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

