Juve, Allegri festeggia 55 anni: 'Il regalo a Ferragosto' (Di giovedì 11 agosto 2022) La Juventus sul proprio sito ufficiale ha fatto gli auguri al tecnico Massimiliano Allegri , che oggi compie 55 anni , ben 6 di questi passati sulla panchina ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 11 agosto 2022) Lantus sul proprio sito ufficiale ha fatto gli auguri al tecnico Massimiliano, che oggi compie 55, ben 6 di questi passati sulla panchina ...

cmdotcom : #Juve, anche la #Roma è più forte di te. Ad #Allegri manca il coraggio di #Mou, un regista e degli schemi offensivi - AlfredoPedulla : #Kostic-#Juve a oltranza. Si lavora per liberarlo prima della finale di #Supercoppa europea di mercoledì. #Allegri… - AlfredoPedulla : #Kostic: intesa con la #Juve da circa 3 milioni stagione, bonus compresi. Ora la trattativa con l’#Eintracht per regalarlo ad #Allegri - AleColumn99 : @maliduck @Marty_Bb_ @itsgiuliadip in questo momento allegri farebbe meglio alla ferrari che alla juve (binotto inv… - ZonaBianconeri : RT @sportli26181512: #Juve, #Allegri festeggia 55 anni: 'Il regalo a Ferragosto': Il club bianconero ha fatto gli auguri al mister toscano:… -