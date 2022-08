Ilaria Cucchi | «Mi dicono che sfrutto la morte di Stefano | ma io mi candido per lui»

(Di giovedì 11 agosto 2022) Ieri Sinistra Italiana e Verdi hanno annunciato la candidatura dialle elezioni del 25 settembre. E la sorella dioggi in un’intervista a Repubblica dice di essere pronta a rintuzzare gli attacchi e le critiche che riceverà. «Mi diranno chela vicenda di mio fratello? Io dico che la utilizzerò affinché sia un esempio per tutti», esordisce nel colloquio con Giuseppe Scarpa.nel 2013 si candidò con Rivoluzione Civile di Antonio Ingroia e non fu eletta. Oggi, dice, ha conseguito il diploma di geometra come suo fratello ed è pronta all’agone: «Per certi aspetti faccio politica da 13 anni. Diciamo che l’ho fatta sulla mia pelle. Ecco… vorrei essere un esempio, tutto quello per cui ho combattuto vorrei che avesse una dimensione collettiva». E ancora: «Mio fratello è ...

simofons : Sinistra Italiana ed Europa Verde hanno annunciato le candidature di Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi - Agenzia_Ansa : Elezioni, Verdi e Sinistra Italiana candidano Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro. Lo hanno annunciato il segretari… - repubblica : Elezioni, Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro candidati con Sinistra Italiana e Verdi. Fratoianni: 'Orgoglioso' [di… - rubro74 : @NichiVendola @cucchi_ilaria @aboubakar_soum @Sinistrait_ @europaverde_it @NichiVendola anche lei quindi nn conosce… - rainboyfriends : RT @perchetendenza: 'Ilaria Cucchi' e 'Aboubakar Soumahoro': Perché si candideranno alle prossime elezioni politiche con Sinistra Italiana… -

"Lo dico già, voglio essere strumentalizzata per la vicenda di Stefano. Porterò l'esperienza maturata sul campo per portare avanti una battaglia sui diritti". Gioca d'anticipo. Verdi e Sinistra Italiana hanno deciso di candidarla e lei ha accettato la sfida., nata 48 anni fa a Roma, già sa quali saranno le critiche che le pioveranno addosso durante la ......tra Italia viva e avanti di Calenda si cominciano a delineare il navigatore per Rusconi vuole ripresentarsi al Senato PD è più Europa puntano su Cottarelli mentre si è Verdi sule porte ...Il sindacalista Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, saranno capilista e candidati nei collegi uninominali per l'Alleanza Verdi-Sinistra.